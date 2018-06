Kinderen genieten van modderbad 09 juni 2018

Kinderen hebben vrijdag met volle teugen genoten van een modderbad in het bos van hogeschool Odisee. Daar werd de buitenspeeldag van 18 april nog eens overgedaan in het 'Lab van Floralie', het natuureducatief centrum van de hogeschool. Studenten van de lerarenopleiding kunnen er hun eerste stappen in natuureducatie zetten met leerlingen van scholen uit de buurt. "Er zijn 100 kinderen om te spelen in de natuur. Ze bouwen samen met professor Floralie en de studenten van de lerarenopleiding kampen, ze gooien met modder, gaan dieren (onder)zoeken en kunst maken in de natuur, mét de natuur", aldus Odisee. Het lab van Floralie verwelkomt elk jaar meer dan 2.000 kinderen van basisscholen. (RLA)