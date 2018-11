Kinderbox op spoed ASZ is nu magische speelkamer dankzij Foundation Jana De Koker Rutger Lievens

21 november 2018

14u35 2 Aalst Alsof je een circustent binnenstapt, die sfeer hangt er nu in de pediatriebox op de dienst Spoed van het ASZ in Aalst. De circusdirecteur, olifant en gekke clown moeten kinderen die op spoed belanden geruststellen. En mogelijks gaat het ziekenhuis daar in de toekomst nog verder in, want er wordt gedacht aan virtual reality-brillen aan te kopen om kinderen echt in een andere omgeving te brengen.

Foundation Jana De Koker slaat weer toe, dit keer is dankzij de Aalsterse hulporganisatie de kinderbox van de ASZ-spoeddienst helemaal heropgefrist. “Een opname of behandeling in een ziekenhuis kan voor een kind een nare ervaring zijn. Dankzij de sponsoring van Foundation Jana De Koker worden kinderen op de dienst Spoedopname op campus Aalst voortaan opgevangen in een kindvriendelijke en speels ingerichte kamer”, zegt spoedarts Lieven Vergote van het ASZ.

Speelkamersfeer

Deze pediatriebox is een primeur, kinderen komen er in de kinderlijke sfeer van een speelkamer terecht. “Doorheen de seizoenen zal de pediatriebox veranderen van thema zoals winter, lente, zomer en herfst. Maar ook in functie van verschillende themadagen denk maar aan Sint-Maarten of Kerstmis”, zegt Vergoten. “Het idee om de stroom van kinderen te scheiden van de overige spoedgevallenpatiënten berust op het feit dat een kind al angstig genoeg is binnen deze vreemde ziekenhuiswereld om ook nog in contact te komen met andere zwaargewonden of ongevalslachtoffers. Daarom kunnen de kinderen en hun ouders terecht in een aparte wacht- en behandelruimte. Kinderen krijgen ook steeds voorrang in de wachtzaal. Enkel hoogdringende gevallen krijgen voorrang.”

Verder is de wachtruimte op de dienst spoedgevallen een aangename ruimte met wandversieringen, klein meubilair, een spelconsole enz. “Met dit project wil het ASZ deze nare ervaring tot een minimum beperken. Dankzij Foundation Jana De Koker is de infrastructuur speciaal aan de kleinste patiënten aangepast”, klinkt het bij het ziekenhuis.

25.000 kindjes

Foundation Jana De Koker werd opgericht nadat Cindy De Mul en Stijn De Koker hun dochter Jana verloren aan een zeldzame bloed- en beenmergziekte. Broertje Liam overleefde de ziekte wel en stelt het goed. Het aantal kindjes dat ieder jaar geholpen wordt door Cindy, Stijn en de vele vrijwilligers stijgt elk jaar. “We werken nu samen met negen ziekenhuizen: OLV Aalst en Asse, ASZ Aalst en Wetteren, UZ Gent, UZ Brussel, Saint-Luc, Sint-Blasius Dendermonde en het ziekenhuis van Sint-Niklaas”, vertelt Cindy.

“In totaal bedienen we 25.000 kinderen. Onlangs hebben we nog Sint-Maartenzakjes rondgedragen in de ziekenhuizen. Nu ligt de focus op projecten zoals deze: de herinrichting van ruimtes in het ziekenhuis waar kinderen vaak komen”, zegt ze. Daarvoor werken ze samen met Wim Soons van Lizart. “Na de dood van Jana wilden we dat Liam op haar kamer zou slapen, maar we vroegen aan Wim om de kamer te decoreren. We zijn daar zo blij mee dat we nu met hem samenwerken om ruimtes in ziekenhuizen te decoreren”, zegt Cindy.

VR-bril

Het ASZ wil het hier trouwens niet bij laten en zoekt naar middelen om kinderen nog meer op hun gemak te stellen. “Zo lopen er gesprekken om eventueel met virtual reality-brillen te werken. Een kind zou dan zo’n bril kunnen opzetten terwijl het een prik krijgt. In Gent gebeurt dat al. Het is een van de opties die we bekijken”, zegt Vergote.