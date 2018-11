Keukenbrand zorgt voor hevige rookontwikkeling, woning onbewoonbaar Koen Baten

27 november 2018

19u56 1 Aalst In de Tolstraat in Nieuwerkerken heeft een woning dinsdagavond zware schade opgelopen na een brand die ontstond in de keuken op de eerste verdieping.

Het gaat om een leegstaande woning waarin werken worden uitgevoerd voor de bewoners die binnenkort in het huis zullen intrekken. “Het vuur ontstond in de keuken, vermoedelijk door een kortsluiting, maar dit zal verder onderzoek moeten uitwijzen", aldus burgemeester Christoph D’Haese die ter plaatse kwam. “Op het moment van de brand was er niemand aanwezig, dus gelukkig vielen er geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk”, klinkt het. Het waren de buren die de brandweer verwittigden. De brandweer van Aalst en Lede hadden het vuur snel onder controle, maar de keuken en de woning liepen wel heel wat rook- en waterschade op. “De woning is dan ook onbewoonbaar op dit moment", laat D’Haese nog weten.