Keukenbrand door pot op vuur 05 mei 2018

In de Geldhofstraat in Aalst ontstond vrijdagmiddag rond 12.30 uur een keukenbrandje in een woning. e bewoonster had een pot op het vuur laten staan waardoor die in brand was gevlogen. Ze probeerden de vlammen zelf nog te doven, maar slaagden hier niet in. Daarom werd de brandweer van Aalst verwittigd die snel ter plaatse kwam. De keuken liep wel wat schade op en ook in de woning was er rookschade. Het vuur was snel onder controle waardoor erger werd vermeden. Niemand raakte gewond, de woning werd nadien grondig verlucht. (KBD)