Keuken loopt aanzienlijke schade op bij brand Koen Baten

10 maart 2019

In de Italiëweg in Erembodegem heeft een keuken gisteren aanzienlijke schade opgelopen bij een brand. Het vuur ontstond gisterenavond omstreeks 20.30 uur. De bewoner slaagde er zelf in om het vuur al te blussen. Er was wel nog heel wat rookontwikkeling aanwezig in de woning. De brandweer voerde een CO-meting uit en liet de woning grondig verluchten. De woning had ook wel wat rookschade, maar de bewoners konden opnieuw naar binnen. Er vielen geen gewonden.