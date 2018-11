Kerstverlichting brandt al in winkelstraten Rutger Lievens

23 november 2018

11u17 0 Aalst De stad is begonnen met het aanbrengen van de kerstversiering in de winkelstraten van Aalst. Vrijdagochtend was de Molenstraat aan de beurt. De eindejaarsfestiviteiten starten traditiegetrouw met Aalst Twinkelt op 7 december.

De kerstdecoratie in Aalst moet klaar zijn tegen Aalst Twinkelt, een van de economische hoogdagen voor de lokale handel in Aalst. De gezellige avondshopping brengt elk jaar duizenden mensen op de been. “Deze wordt gevolgd door drie WinterWeekends op 15 en 16, 22 en 23 en 29 en 30 december met winterse animatie in de shoppingstraten, winkels die op zondag open zijn”, zegt de stad. “Er is een WinterMarkt op de Hopmarkt op 21-22-23 december. Om de winterpret compleet te maken breien we er nog twee extra koopzondagen aan op 30 december en 6 januari”, klinkt het.