Kerstverlichting aan passage Pieter van Aelst vat vuur Koen Baten

16 januari 2019

De kerstverlichting aan de passage Pieter van Aelst in het centrum van de stad heeft gisterennamiddag kort vuur gevat. Rond 16.00 uur kregen de hulpdiensten een oproep binnen. Het bleek om een kortsluiting te gaan in de kerstboomverlichting die daar hing. De schade bleef relatief beperkt. Er vielen geen gewonden en de situatie was snel onder controle.