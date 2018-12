Gesponsorde inhoud KERSTSHOPPEN: Waarom het geven van een juweel meer is dan gewoon een cadeau Van de commerciële redactie

19 december 2018

12u00 0 Aalst Juwelen zijn niet zomaar een hebbedingetje, voor veel mensen hebben ze een enorme emotionele waarde. Doorheen de geschiedenis hebben weinig geschenken zo veel teweeg gebracht als het schenken van een juweel. V eel mensen zeggen dan ook zich ‘naakt’ te voelen wanneer zij niet dat ene, bijzondere juweel aan hebben. Voor Pieter-Jan Elias, juwelierszoon uit Aalst, is dat bijzondere juweel zijn horloge. “Zonder mijn horloge rond mijn pols voel ik me niet compleet.”

Weinig objecten spreken meer tot de verbeelding dan juwelen. Wat maakt het geven, krijgen en dragen van juwelen nu zo bijzonder en waarom hechten we er zo veel emotionele waarde aan? Wij spraken hierover met Pieter-Jan Elias, mede-zaakvoerder bij Juwelier Zwitserland in Aalst. Pieter-Jan is opgegroeid tussen de juwelen: samen met zijn ouders runt hij de familiezaak op de Grote Markt in Aalst. Dat de juwelierszaak generaties terug gaat -de zaak werd opgericht in 1958- maakt de verbondenheid van de hele familie met juwelen zo bijzonder. “Mijn grootouders waren al de derde generatie uurwerkmakers in de familie toen ze in de jaren vijftig de zaak oprichtten”, vertelt Pieter-Jan.

“Ik heb nooit anders gekend dan juwelen. Toch ga ik wel mijn eigen weg binnen de branche: ik spits me in de zaak vooral toe op de horloges. Zelf kreeg ik mijn eerste échte horloge toen ik twaalf was en sindsdien wil ik er alles over weten. Noem het gerust een gezonde fascinatie.” Pieter-Jan adviseert klanten bij het vinden van hét perfecte juweel. “Vooral als klanten niet voor zichzelf komen, maar om een cadeau te vinden voor een geliefde, kunnen ze vaak wat hulp gebruiken. Mijn advies? Geef je een juweel cadeau, dan geef je het gevoel aan je geliefde dat hij of zij bijzonder is voor jou. Dat is de grote kracht van juwelen.” Pieter-Jan verwijst hiervoor ook naar zijn liefde voor horloges: “Horloges zijn zo bijzonder omwille van het volledige gevoel dat er rond hangt. Hetzelfde met juwelen.”

“Mijn passie voor de horlogerie heeft veel te maken met mijn fascinatie voor de mechanische precisie waarmee horloges gemaakt zijn. Je draagt een echt wonder rond je pols. De emotionele waarde van zo een horloge is voor mij enorm, het bepaalt of ik me goed voel in mijn vel of niet. Daarom is het ook iets heel bijzonders om cadeau te geven.”

Wie meer info wilt over Juwelier Zwitserland kan surfen naar de website of kan langsgaan in de zaak, vlakbij de Grote Markt in de Molenstraat 3 in Aalst.