Gesponsorde inhoud KERSTSHOPPEN: Waar shop je het perfecte kerstcadeau in Aalst?

13 december 2018

08u00 8 Aalst Jaarlijks worden honderden ‘foute’ kerstcadeaus na de feestdagen op het internet te koop aangeboden door mensen die niet tevreden waren met wat ze kregen. De zoveelste sjaal in een kleur die je niet staat, een boekenbon terwijl je niet van lezen houdt of de zoveelste ‘decoratieve’ spaarpot: de lijst met foute cadeaus die te koop worden aangeboden is eindeloos. Wij zochten én vonden een kerstcadeau dat in geen geval op een tweedehandssite zal belanden en dat toch betaalbaar is: een persoonlijk samengestelde geschenkmand!

Een cadeau voor een foodie met jaren kookervaring of een geschenk voor je vrijgezelle neef die nooit kookt maar wel van een goed glas wijn houdt? Bij H2i, de foodmarket in Aalst, vind je voor ieder wat wils. Hilde en Ignace stellen er samen met jou een geschenkmand samen, volledig gevuld naar eigen wens. De inhoud van zo een geschenkmand variëert van allerhande delicatessen en streekproducten tot gespecialiseerde wijnen en kruiden. Spaans, Italiaans of puur Belgisch? De keuze is eindeloos. Hilde en Ignace gaan er prat op: “Voor iedere persoon is er een geschenkmand mogelijk!”

Wij waren alvast nieuwsgierig naar de geschenkmanden en stelden er zelf drie samen.

1. Ben je op zoek naar een cadeau voor een kroostrijke familie? Dan stelt Hilde een geschenkmand samen voor het hele gezin. De mand bevat voor ieder lid van de familie iets: kerstkoekjes in een speelse doos, koffie op grootmoeders wijze, een lekker streekbiertje of artisanale snoepspekken.

2. Een kerstcadeau voor een echte foodie die veel in de keuken staat en graag experimenteert. Zuiderse kruiden, Oosterse specerijen of een culinaire kruidenmengeling om nieuwe recepten uit te proberen, vind je in deze geschenkmand. Ook een pasta op basis van rode wijn en artisanale olijfolie kunnen niet ontbreken in de foodie-geschenkmand.

3. De manden zijn zeker niet uitsluitend voor keukenprinsen en -prinsessen. Ook voor wie niet graag in de keuken staat kan je absoluut een mand samenstellen. Zo stelde Hilde ook een geschenkmand samen voor wie houdt van urenlang aperitieven. De mand bevat aperitiefhapjes, dipsauzen en verschillende aperitiefdranken.

De H2i Foodmarket is dagelijks geopend en ook tijdens de koopzondagen in december kunnen geschenkmanden samengesteld worden. Hilde en Ignace denken met plezier met u mee over de inhoud van jouw geschenkmand, die je volledig naar wens kan samenstellen. Meer info over de H2i foodmarket vind je hier.