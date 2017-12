Kerstcross door café Ons Huis 02u25 0 Foto Rutger Lievens De renners fietsen door café Ons Huis in Baardegem.

Wielrenners uit Baardegem hielden op kerstdag een jaarlijkse traditie in stand en fietsten mee in de kerstcross die door café Ons Huis gaat. Terwijl caféklanten aan de toog van een pintje nippen, nemen wielrenners de bocht in het café. In Baardegem moet je de caféstoel niet uit om te genieten van een wielerwedstrijd en het ziet er nog niet naar uit dat deze traditie snel zal verloren gaan. "Vorig jaar waren er tachtig deelnemers en dit jaar hebben we opnieuw zoveel deelnemers. Onder hen zeven vrouwen en 26 kinderen. Er is ook een categorie 40+'ers die heel populair is. Al deze mensen onderbreken de festiviteiten een paar uur om op de Kerstcross te komen meefietsen", zegt Ruben D'Hooghe. (RLA)