Kerstboom staat op de Grote Markt, aftellen naar Aalst Twinkelt Rutger Lievens

02 december 2018

08u56 0 Aalst Mederwerkers van de groendienst van de stad Aalst hebben de kerstboom op de Grote Markt geplant. Het is nu aftellen naar de opening van de opening van de ijspiste en het Kerstdorp.

Een week voor Aalst Twinkelt wordt elk jaar de grote kerstboom op de Grote Markt gezet. De boom is zo’n 15 meter hoog en wordt door Arboral uit Erpe-Mere geleverd. Het aftellen naar de kerstpret is nu echt gestart. “Vijf weken lang wordt de Aalsterse binnenstad ondergedompeld in warme, winterse gezelligheid en valt er heel wat te beleven”, zegt de stad Aalst. “Het traditionele startschot is op vrijdag 7 december, gevolgd door 3 WinterWeekends op 15-16, 22-23 en 29-30 december met winterse animatie in de shoppingstraten, winkels die op zondag open zijn én een WinterMarkt op de Hopmarkt op 21-22-23 december. Om de winterpret compleet te maken breien we er nog 2 extra koopzondagen aan op 30 december en 6 januari”, klinkt het.