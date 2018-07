Kerksken wint kaatstornooi op Houtmarkt 16 juli 2018

02u25 0 Aalst De kaatsploeg van Kerksken heeft het jaarlijkse kaatstornooi gewonnen op de Houtmarkt in Aalst.

De vierde plaats ging naar Grimminge, de derde naar Wieze en de tweede plaats naar Thieulain. Al 93 jaar wordt het kaatstoernooi georganiseerd op de Houtmarkt. "Hier speelde kaatsclub Herleving", zegt Pascal Callebaut, die samen met onder meer Fons 'kanon' Baeyens en Herman De Neef het kaatstornooi organiseert. "Toen de kaatsclub stopte hebben we besloten om door te gaan met het jaarlijkse tornooi. Het zou zonde zijn dat iets dat zo lang bestaat verloren zou gaan. De kaatssport heeft het moeilijk. Veel pleinen waar er werd gespeeld zijn nu parkings of zijn heraangelegd. Als je niet kan trainen, dan krijg je het moeilijk als ploeg. Om de jeugd warm te maken voor de sport, willen we volgend jaar met het kaatstornooi een kaatsinitiatie geven aan geïnteresseerden", zegt Pascal.





(RLA)