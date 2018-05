Kerk wekt groene energie op SINT-PAULUS EERSTE KERKGEBOUW MET ZONNEPANELEN RUTGER LIEVENS

22 mei 2018

02u23 0 Aalst In samenwerking met Denderstroom werden 36 zonnepanelen geplaatst op het platte dak van de Sint-Pauluskerk in Aalst. De zonnepanelen nemen twee derde van het energieverbruik voor hun rekening.

Met Pinksteren vierden de parochianen van de Sint-Pauluskerk in de Botermelkstraat in Aalst niet alleen de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen, er werden ook zonnepanelen ingehuldigd. Alex Polfliet van de coöperatieve Denderstroom ging een samenwerking aan met de gemeenschap van de Sint-Pauluskerk en installeerde de zonnepanelen. "36 zonnepanelen leveren de kerk elf kilowatt stroom, goed voor twee derde van de energie die nodig is in de kerk. De rest zal van het net moeten gehaald worden. De zonnestroom wordt tegen een lagere prijs geleverd aan de kerk", legt Polfliet uit.





340 panelen

Schepen van Energie en voorzitter van Denderstroom Ann Van de Steen (Lijst A) is fier op het parcours dat de energiecoöperatieve het voorbije anderhalf jaar heeft afgelegd. "Anderhalf jaar na de start werden al zeven installaties geplaatst, samen goed voor 340 zonnepanelen. We plaatsten zonnepanelen op bioboerderij De Loods, een ontmoetingshuis, een dokterspraktijk, een particuliere woning, een textielfabriek en een sporthal. Het is toeval, maar in een straal van honderd meter rond deze plaats bevinden zich vier van onze installaties", zegt ze.





Rendement

Ondertussen zijn er projecten opgestart in Haaltert, Ophasselt en Brakel. "Burgers doen dankzij Denderstroom aan zonnedelen: ze investeren in zonnepanelen op het dak van een ander. De eigenaar van het gebouw, in dit geval de kerk, krijgt goedkope stroom geleverd en kan zo dus besparen op energiekosten. De burgers-coöperanten van Denderstroom krijgen een mooi rendement op hun investering en het klimaat vaart er wel bij."





Voortrekker

De schepen benadrukt dat zonnepanelen op een kerk een primeur zijn in Vlaanderen. "Of je nu vrijzinnig of katholiek bent, de zon in de Denderstreek is van iedereen", zegt ze. Bisschop Luc Van Looy kwam de zonnepanelen inzegenen. "De zon en de wind zijn krachten geschapen door Hij de alles heeft geschapen. De krachten die er zijn, moeten we gebruiken. Als kerk willen we hierin een voortrekker zijn", reageert Van Looy. "Deze kerk is van de kerkgemeenschap, maar van de meeste kerkgebouwen zijn niet wij eigenaar, maar de steden en gemeenten."





Aandeelhouder worden van Denderstroom kan door een aandeel te kopen van 250 euro. Zo word je mede-eigenaar van de zonnepanelen. Een aandeel levert een dividend op van drie procent en kan na vier jaar weer verkocht worden. Meer info op www.denderstroom.be.