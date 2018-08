Kerk van Moorsel wordt biertempel, maar Satan moet buitenblijven Rutger Lievens

15 augustus 2018

10u42 0 Aalst Voor een keer geen eucharistieviering, doopsel, begrafenis of huwelijk in de Sint-Martinuskerk van Moorsel, maar een Streekbierenfestival. Op 25 en 26 augustus kan je er genieten van lekker lokaal gerstennat. Meer dan 70 brouwerijen uit de streek doen mee. Satan-bier kreeg een plekje net buiten de kerk.

Het Streekbierenfestival Land van Aelst organiseerde al eens haar bierfeest in de pastorijtuin van Moorsel en de voorbije jaren waren ze te gast in de pastorijtuin van Erembodegem. "Het evenement wordt ditmaal opgebouwd op en rond het Kerkplein, de pastorijtuin én binnenin de Sint-Martinuskerk", zegt Robbe De Koninck van de organisatie. "Deze keer zal het dus niet enkel Eerwaarde Heer pastoor zijn die even de dorst kan lessen met een goddelijk drankje. Met respect voor de setting zal de Sint-Martinuskerk worden omgedoopt tot een heuse biertempel. Tijdens de tweedaagse zullen een zestal nieuwkomers op het festival er hun eerste brouwsels in primeur voorstellen", zegt Robbe.

Biermis

Op zondagvoormiddag kan je vanaf 10.30 uur een biermis ter ere van de Heilige Arnoldus bijwonen, gevolgd rond 12 uur door een aperitiefconcertje voorzien van een gepast natje. "We proberen elk jaar onontgonnen terrein te vinden. De Kerkfabriek van Moorsel was in het begin niet voor 100% overtuigd, maar we zullen ervoor zorgen dat er respect is voor de kerk. Het is verboden te roken en te vloeken. Security aan de ingang houdt een oogje in het zeil", zegt Robbe. "In de kerk zullen vooral bierstanden staan van bieren met een religieuze link: Pater Lieven, Vicaris. De bierstand van Satan staat net buiten de kerk."

Hoewel de vorige editie al afklokte op 5000 unieke bezoekers, legt de organisatie voor de zesde editie de lat nog iets hoger. “Bij ons kom je niet zomaar een steekbiertje drinken zoals dat op iedere jaarbeurs kan. We willen dat het evenement wordt geleefd maar ook wordt gemaakt door al onze bezoekers. Daarom trachten we toch altijd een leuke setting te creëren bovenop de locatie die op zich al uniek is zodat iedereen zijn of haar plekje weet te vinden.”

70 blondines

Een 26-tal brouwers uit de regio bieden in totaal meer dan 70 blondines en brunettes uit de streek voorstellen. "Geen fan van bier? Uiteraard voorziet de organisatie huisbereide biercocktails en voldoende alternatieven voor Bob en Bobette! Je hoeft ook niet ver te lopen voor de noodzakelijke versnaperingen. Verse ovenkoeken met hamburger, pens of spek, een weelderig bierplankje of goed gevuld tipzakje frietjes, de bezoekers met gezonde appetijt vinden er zeker hun gading", zeggen de organisatoren.

De pastorijtuin wordt ingericht als festivalweide waar lokale bands mee de sfeer bepalen op het festival. Voor de kids is er een ruime speelweide voorzien en ook de kindergrime en springkastelen zullen wederom op het appel zijn.

Het Streekbierenfestival vindt plaats op 25 en 26 augustus 2018, telkens vanaf 15 uur. Meer op www.streekbierenfestival.be.