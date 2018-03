Kennismakingstraining in de Voetbalacademie RUTGER LIEVENS

16 maart 2018

23u11 0

De Voetbalacademie houdt morgen (18 maart) een gratis kennismakingstraining op sportcomplex Osbroek in Aalst. De Voetbalacademie is actief in Aalst, Zottegem en Mollem en wil kinderen van 5 tot 15 jaar op een spelende manier kwaliteitsvolle voetbaltrainingen aanbieden. De voetballers krijgen voetbaltechniek aangeleerd onder leiding van gediplomeerde trainers. De Voetbalacademie is niet verbonden aan een bepaalde club. De kennismakingstraining in Aalst vindt plaats van 10 tot 11 uur.





Er is ook een paasstage en een zomerstage. Inschrijven doe je via de website www.voetbalacademie-net.be of mail naar info@voetbalacademie-net.be.