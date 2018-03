Kenner Zuid-Afrika- en Namibië spreekt in Hopmarkt 50 09 maart 2018

Op maandag 26 maart organiseert reisbureau De Lathauwer een infoavond over Zuid-Afrika en Namibië. "Onze lokale vertegenwoordiger Rijan Visser komt hiervoor speciaal naar Aalst gevlogen. Het is de uitgelezen kans om een reis naar deze wondermooie bestemmingen voor te bereiden", zegt Bruno De Lathauwer. "U krijgt er info uit eerste hand en kan er ook een praatje slaan met onze medewerkers die de bestemmingen zeer goed kennen."





De infoavond vindt plaats in het paviljoen boven de ondergrondse parking van de Hopmarkt in Aalst. De avond start om 20 uur. Inkom is gratis. (RLA)