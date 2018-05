Keizer Wilhelm ooit te gast in Aalst WALTER DE SWAEF ONTDEKT VERGETEN HISTORISCHE GEBEURTENIS RUTGER LIEVENS

03 mei 2018

02u49 0 Aalst Beeld je in dat Donald Trump morgen van de trein stapt in Aalst en dat over 100 jaar niemand nog iets van zijn bezoek afweet. Historicus Walter De Swaef ontdekte dat de Duitse keizer Wilhelm II in 1918 op het einde van de Eerste Wereldoorlog de trein heeft genomen naar Aalst. "Verwonderlijk dat dit historische feit nu pas naar boven komt", zegt hij.

Aalsters historicus en oud-leerkracht van het Sint-Jozefscollege Walter De Swaef heeft bewijzen gevonden dat de Duitse keizer in november 2018 van de trein stapte in het station van Aalst. "De oorlogszuchtige Duitse keizer Wilhelm II verbleef in de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog in Spa. Daar was het hoofdkwartier van het Duitse leger gevestigd. Op 3 november 1918 kreeg hij uit Berlijn het bericht dat een nieuwe Duitse regering met de Amerikanen en bondgenoten over een wapenstilstand onderhandelde. Zij legden er zich bij neer dat voor Duitsland de oorlog verloren was. De keizer moest aftreden", schetst De Swaef.





Woedende keizer

Wilhelm II was echter woedend. "Hij besloot die avond nog naar het front te trekken om te horen of hij nog over voldoende steun van zijn soldaten beschikte om zich tegen de politici te verzetten. In de uitgebreide levensbeschrijvingen van de keizer wordt dit feit vaag vermeld, maar nergens duidt men concreet aan waar hij heen trok en met wie hij sprak. Je zou denken dat hij naar de IJzer trok, maar het front lag in die dagen niet meer aan de IJzer. Na hardnekkige en bloedige gevechten was het front tot het kanaal Gent-Terneuzen opgeschoven. In Aalst en omgeving verwachtte men dat het front naar hier zou opschuiven", zegt De Swaef.





Getuigenissen

Walter De Swaef vond geschreven getuigenissen dat de keizer na een nachtelijke treinreis op 4 november 1918 in Aalst aankwam en van daaruit met een auto naar Lokeren en 's namiddags tot in Nederbrakel en Zottegem reed om er officieren te spreken en soldaten eretekens op te spelden. "De autokolonne waarin de keizer zich verplaatste, werd door Britse vliegtuigen opgemerkt. Het gezelschap van de keizer maakte zich grote zorgen en vluchtte halsoverkop van Sint-Lievens-Houtem via Erpe-Mere naar Aalst waar de keizer met zijn trein terug naar Spa trok. Vijftien bronnen bevestigen het verhaal. Onder meer in het dagboek van Clotilde Borreman lees je hoe ze de keizer ziet passeren in de Stationsstraat, waar ze verbleef", zegt De Swaef. Enkele dagen later vluchtte de keizer overigens van Spa naar Nederland waar hij nog 20 jaar in ballingschap leefde.





Merkwaardig

"Het is alleszins merkwaardig dat tot nu toe niemand Aalst in verband bracht met dit keizerlijke bezoek. Het is een mooie aanvulling bij onze kennis van het einde van de Eerste Wereldoorlog", vindt De Swaef.





De vondst van De Swaef zal uitgebreid te lezen zijn in het WOI-magazine Shrapnel en het blad van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere.