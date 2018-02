Keizer Kamiel volgt stoet niet vanop tribune op Grote Markt SERGANT (83) MIST DRIEDAAGS FEEST DOOR ZWAKKE GEZONDHEID RUTGER LIEVENS

01 februari 2018

02u30 0 Aalst De keizer van het carnaval van Aalst, Kamiel Sergant (83), zal er voor het eerst in decennia niet meer bij zijn op het driedaagse feest. In 2014 liet hij al verstaan dat hij zou stoppen met de vele activiteiten verbonden aan zijn titel van keizer, maar tot vorig jaar kwam hij wel nog naar de stoet kijken vanop de tribune op de Grote Markt. "Zijn gezondheid laat dat nu niet meer toe", zeggen de dochters van Kamiel.

De man die het dialect introduceerde in Aalst carnaval - voor hem spraken de prinsen 'mooi' Nederlands, prins carnaval van 1963, 1966 en 1968 en in 1969 ook nog eens benoemd tot 'keizer carnaval voor het leven'. Geen enkele carnavalist heeft het palmares van Kamiel Sergant, en dan zwijgen we nog over zijn jarenlange inzet voor de kansarmen met zijn vzw Menen Helpen Mensen. Daar kreeg hij van koning Albert II de titel 'Commandeur in de Kroonorde' voor. De stad maakte van hem ereburger van Aalst.





Hij is ondertussen al enkele jaren op 'carnavalspensioen'. Na een opeenvolging van gezondheidsproblemen zei hij drie jaar geleden de carnavalisten dat hij het rustiger aan zou doen. Op de popverbranding van 2014 deelde Kamiel Sergant mee dat het niet meer ging en dat hij zou stoppen. Hij sloot die popverbranding wel nog af door met hart en ziel 'Doeme Voesj?!' te roepen voor een volle Grote Markt. Samen met hem besloten zijn danseresjes, De Kamillekes, ermee te stoppen. Sindsdien koos keizer Kamiel in samenspraak met zijn dochters om aan een beperkt aantal carnavalsactiviteiten deel te nemen, als zijn gezondheidstoestand dat toestond.





Sterk achteruitgegaan

Voor het eerst sinds carnavalisten het zich kunnen herinneren zal keizer Kamiel er in 2018 dus niet bij zijn op Aalst carnaval. Wat vorig jaar wel nog lukte, gaat nu niet meer. "Toen heeft hij nog de herdenking van de overleden carnavalisten op de begraafplaats van Aalst bijgewoond de zondag voor carnaval. Hij was ook aanwezig bij de carnavalsraadszitting. Op carnavalszondag is hij naar de stoet gaan kijken van 13 tot 19.30 uur, maar eigenlijk was dat al wat te zwaar voor hem. Zijn gezondheidstoestand is het afgelopen jaar sterk achteruitgegaan", zeggen Mia, Veerle en Hilde Sergant, de dochters van Kamiel. "Hij zal dit jaar dus niet op de tribune zitten, niet op de carnavalsraadszitting zijn. Het gaat gewoon niet meer", zeggen ze.





Prins Carnaval 2018 Alex De Kegel vindt het alvast spijtig, maar begrijpt het wel. "Het zal vooral anders zijn zonder hem op het carnaval", zegt prins Alex. "Ik keek er ook wel naar uit om samen met hem op de tribune te zitten. Hij is en blijft in mijn ogen het icoon van Aalst carnaval."