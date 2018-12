Karim Van Overmeire (N-VA) stopt na 27 jaar als Vlaams parlementair Rutger Lievens

06 december 2018

19u29 0 Aalst Karim Van Overmeire (N-VA) kondigt zijn afscheid uit de nationale politiek aan. Hij blijft de komende zes jaar schepen van onder meer Vreemdelingenzaken in Aalst, maar zal niet meer zetelen in het Vlaams parlement.

Deze ochtend werd het nieuwe bestuursakkoord van Aalst voorgesteld, waarvan Van Overmeire een van de architecten is. “Dit is het geschikte ogenblik om mee te delen dat ik in mei 2019 geen kandidaat meer zal zijn voor het Vlaams Parlement”, zegt hij nu.

“Daar zijn een aantal redenen voor. De eerste is van zeer menselijke aard: de combinatie van een parlementair mandaat met een schepenfunctie in een centrumstad en ook internationale verantwoordelijkheden werkt verschroeiend”, zegt Van Overmeire. “Je moet een superatleet zijn om dit fysiek vol te houden. Die superatleet ben ik niet. Geef toe dat u dat zelf ook al een beetje had vermoed. Als je op je 54ste elk ontbijt begint met vijf pillen, dan weet je dat je eigenlijk heel fout bezig bent. Gezonder gaan leven begint met een iets minder waanzinnig drukke agenda.”

Karim Van Overmeire zat eerst voor Vlaams Blok en Vlaams Belang en later voor N-VA in het parlement. “Stoppen is altijd een moeilijke beslissing. Je kan altijd wel een reden verzinnen om je aan je parlementaire zetel vast te klampen. Als je te lang blijft zitten, word je zelf echter een deel van het meubilair. Met 27 jaar parlementair mandaat zit ik echt in die gevarenzone. Ik ben blij dat ik mijn beslissing kan nemen na verkiezingen met een mooi resultaat, zowel voor mijn partij als voor mezelf. Ik kan dit beslissen op een ogenblik dat er nog aan mijn mouw wordt getrokken en niet op een ogenblik dat er in mijn rug wordt geduwd.”

De komende jaren wil hij zich concentreren op het werk in Aalst en meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.