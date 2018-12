Karim Van Overmeire (N-VA): "Afghaanse voetbalploeg moet niet op onze centen rekenen” Rutger Lievens

06 december 2018

12u29 16 Aalst Identiteit wordt het kernwoord van het bestuur van N-VA, Open Vld en CD&V de komende zes jaren. “De kiezer wil een rechts beleid. Aalst heeft een eigen identiteit, die moeten we bewaren”, zegt Van Overmeire.

Volgens hem is de basis van dit Aalsters bestuursakkoord een ‘identitaire ideologie’. Het eerste punt van hoofdstuk 1 luidt dan ook als volgt: “Het nieuwe stadsbestuur wil elk nieuw beleidsinitiatief toetsen aan het typische Aalsterse DNA. Aalst is een eigenzinnige Vlaamse stad met een authentiek karakter”, staat er te lezen. “Ook in een snel veranderende wereld vinden wij het belangrijk om de identiteit te bewaren.”

Concreet betekent het dat initiatieven die in tegenspraak zijn met de Aalsterse identiteit niet op de nodige steun hoeven te rekenen. “Ik denk aan iemand die een Afghaanse voetbalploeg wil oprichten op Aalsters grondgebied of aan een multicultureel feest. Aalst is een Vlaamse stad met een eigen identiteit, dat identitaire wordt de basis van het beleid”, zegt Van Overmeire (N-VA).