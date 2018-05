Kapellekensmuur pas hersteld, nu al beklad VANDAAL WELLICHT LID VAN SUPPORTERSCLUB ONION BOYS 17 RUTGER LIEVENS

02 mei 2018

02u32 0 Aalst 'Een egoïstisch asociaal achterlijk kalf', zo omschrijft Aalsters schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) de vandaal die met een spuitbus 'OB17' op de gerestaureerde muur van de Kapellekensbaan zette. OB17 blijkt de afkorting te zijn van supportersclub Onion Boys 17, Van Overmeire moet de dader dus zoeken in supporterskringen van Eendracht Aalst.

De muur en de straat zijn beroemd sinds Louis Paul Boon er zijn meesterwerk De Kapellekensbaan naar vernoemde. De stad investeerde in totaal 700.000 euro in de restauratie van de twee fabrieksschouwen op Schotte en oude fabrieksmuur langs de Kapellekensbaan. De restauratie van de muur alleen kostte de stad iets meer dan 200.000 euro. Maar 'OB17' staat niet alleen op de legendarische muur van de Kapellekensbaan, ook op het nieuwe fietspad iets verderop aan het stadspark en ook in de fietstunnel onder de spoorweg van Erembodegem vind je 'OB17' terug.





De schepen van Erfgoed reageerde gisteren razend op sociale media: "Bij de bouw van het multifunctioneel sportcomplex Schotte wilden we het industrieel verleden van de site respecteren door de twee schouwen en de lange muur van de Kapellekensbaan te restaureren. Dat moest gebeuren door specialisten en daar hing dus voor de Aalstenaars een stevig prijskaartje aan vast. Het resultaat mocht gezien worden", zegt Van Overmeire (N-VA). "Nu heb ik vastgesteld dat een of ander egoïstisch asociaal achterlijk kalf - ik druk me nog heel minzaam uit - met een spuitbus een lelijke tag op de muur heeft gezet. Zullen we dit nu eens niet blauw-blauw laten en op zoek gaan naar de onverlaat? Alle tips zijn welkom. Anonimiteit gegarandeerd."





OB17 lijkt te verwijzen naar Onion Boys 17, de harde kern van Eendracht Aalst. Waarschijnlijk moet de schepen dus zoeken naar een Erembodegemnaar die met zijn fiets naar de wedstrijden van Eendracht gaat kijken.





Verontschuldigingen

De supportersclub zit verveeld met de zaak. "Bij deze wensen wij ons als groep compleet te distantiëren van dit soort vandalisme. We veroordelen de actie compleet en zijn intussen, in samenwerking met Karim, een intern onderzoek gestart naar de verantwoordelijke", zeggen de supporters van Onion Boys. "Als Eendracht-supporters zijn wij allen fiere Aalstenaars en het laatste wat we willen is dat ons eigen erfgoed beklad wordt, vooral in onze naam. Bij deze wensen we ons als groep te verontschuldigen voor deze overlast. Weet dat dit, ook bij ons, niet zonder gevolgen zal blijven", aldus de Onion Boys. De mogelijkheid bestaat dat de Onion Boys zelf de graffiti zullen opkuisen. "Als er niemand naar voor komt, zullen we als groep onze verantwoordelijkheid opnemen", aldus Onion Boys 17.