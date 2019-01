Kantine van stedelijk zwembad voor onbepaalde tijd gesloten Rutger Lievens

09 januari 2019

10u42 5 Aalst De Sportbar van het stedelijk zwembad in Aalst is voor onbepaalde tijd gesloten. De raad van bestuur van het SportAG heeft na een heleboel klachten over de uitbater beslist om de samenwerking te beëindigen.

Mikael Defloor, de uitbater van de Sportbar, en het SportAG hebben hun samenwerking verbroken. Volgens Defloor is de kantine niet rendabel, volgens het SportAG waren er veel klachten over de service.

Dat laatste wordt bevestigd door klanten van de kantine. “In de zomer met het warm weer was er niet eens een terras. Toen we vroegen om stoeltjes buiten te zetten zei de uitbater dat het mocht maar dat we ze dan zelf weer naar binnen moesten zetten”, zegt een klant. Ook qua klantvriendelijkheid en netheid zou het er in de kantine niet optimaal verlopen zijn.

Tijdelijke oplossing tot 2021

Normaal liep de concessie van 2014 tot 2023, maar de kantine is nu dus dicht. “Er waren de laatste jaren veel klachten. Vooral over de service en de openingsuren. Er is overleg geweest, maar het haalde niets uit en dus heeft de raad van bestuur beslist om de samenwerking stop te zetten”, zegt Rien Vanyzere, directeur van het SportAG, het autonoom gemeentebedrijf dat voor de stad het zwembad uitbaat.

De uitbater verweert zich door te zeggen dat er overdag weinig zwemmers waren. “Overdag zit het bad vol met zwemmers van scholen. Voor 16 uur was er bijna niemand. Later op de avond tot in de vroege uurtjes draaide het café wel, maar dan is het erg moeilijk om ‘s ochtends te openen”, laat de uitbater optekenen.

Er zal nu een concessie worden uitgeschreven voor het nieuwe zwembad, dat opent in 2021. Om de twee jaar te overbruggen zoekt de stad een tijdelijke oplossing.