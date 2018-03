Kampeerders voor school Tinnenhoek 13 maart 2018

Voor het vierde jaar op rij werd er voor de stedelijke basisschool Tinnenhoek in Moorsel gekampeerd door ouders die hun kinderen wilden inschrijven in de school. De eerste ouders stonden er al op zaterdagochtend, terwijl de inschrijvingen maandag pas van start gingen. Van de 24 plaatsen waren er na aftrek van broers en zussen, kinderen van personeel en indicatorleerlingen nog acht plaatsen vrij. Ook in de Pontstraat was het maandagochtend vanaf 3 uur 's nachts aanschuiven om een plaatsje te bemachtigen in de nieuwe kleuterschool van het Sint-Jozefscollege. Van de 80 plaatsen waren er na aftrek van het aantal indicatorleerlingen en kinderen voorrang kregen nog 25 vrije plaatsen over. (RLA)