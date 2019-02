Kamiel en Emilienne vieren 65ste huwelijksverjaardag Rutger Lievens

26 februari 2019

15u08 0 Aalst Kamiel Van Keer en Emilienne Van Mossevelde uit Aalst hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Dat is dus een briljanten bruiloft.

Kamiel en Emilienne trouwden op 8 februari 1954, voor toenmalig burgemeester Henri Moens in het gemeentehuis van Herdersem. Kamiel ging aan de slag als hoofdboekhouder bij een verzekeringsmaatschappij en Emilienne als naaister en huishoudster. Het koppel kreeg 4 kinderen: Godelieve, Mireille, Marijke en Lieven. Lieven kwam op 55-jarige leeftijd om het leven door een tragisch tramongeval in 2014, Godelieve overleed wanneer ze 61 was in 2016 aan kanker. Er volgden ook 5 kleinkinderen: Katrien, Marijke, Bob, Katia en Leen. De familie werd nog groter met de 7 achterkleinkinderen: Paulien, Renee, Olivier, Astrid, Achilles, Fiona en Femm. Schepen De Brouwer overhandigde hen een geschenk van de stad en een brief met medaille van het koningshuis.