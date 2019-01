Kaart van het Land van Aalst uit 1626 is gerestaureerd Rutger Lievens

28 januari 2019

11u48 0 Aalst Een kaart van het Land van Aalst uit 1626 is gerestaureerd en digitaal te bekijken. De vier eeuwen oude kaart wordt bewaard in het Rijksarchief en meet 127 cm op 160,5 cm. Aalst was tussen de 11 en 18de eeuw het bestuurlijke centrum van het Land Van Aalst, een gebied dat zich uitstrekte van de Denderstreek tot Ronse en grensde aan Gent.

“De geschiedkundige vereniging Land van Aalst liet dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid deze prachtige kaart van het Land van Aalst, in 1626 gemaakt door cartograaf Philips De Dijn, restaureren. De kaart wordt bewaard in het Rijksarchief en kan digitaal bekeken worden via hun website”, zegt het stadsarchief van Aalst.

“Op www.madeinaalst.be kan je een kaart van ditzelfde gebied bekijken, gemaakt door landmeter Leclerc in 1784. Deze werd gekoppeld aan Google Maps zodat je bijvoorbeeld kan terugvinden waar je meer dan 200 jaar geleden zou gewoond hebben”, zegt het stadsarchief.

Oo het Rijksarchief van België, dat de originele kaart bewaart, is enthousiast over de restauratie. “Prachtige wandkaart van het Land van Aalst gerestaureerd! Een bijna vier eeuwen oude kaart van het Land van Aalst, bewaard in het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be/ara), is dankzij een grondige restauratie in ere hersteld. Deze vooralsnog onbekende grote wandkaart (127 x 160,5 cm) dateert van 1626 en wordt toegeschreven aan de Aspelaarse cartograaf Philips De Dijn.”