Jurylid gaf 0 punten aan De Loge 21 februari 2018

02u41 0 Aalst Een jurylid heeft 0 punten gegeven aan carnavalsgroep De Loge voor hun kostuum en de humor die ze brachten.

Voor de praalwagen kreeg de groep nog een schamele tien punten. Omdat het computersysteem van de stad niet voorzien is op zero punten wordt er nu aan gedacht om de punten van dit jurylid te schrappen. Dat zou dan weer een invloed hebben op de rangschikking bij de grote groepen. "Bij het ingeven van de punten in het computersysteem kreeg ik een foutmelding, dat een of meerdere parameters niet correct waren ingevuld en dat daardoor de berekening niet kon gebeuren", zegt deurwaarder Nele Volkaert. Nu blijkt dat het computersysteem van de stad een score van nul punten niet kan verwerken. Ook de IT-dienst van de stad kon het probleem niet oplossen, waarna de gerechtsdeurwaarder de punten van het jurylid schrapte. Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, geeft geen commentaar. Schepen van Feestelijkheden Ilse Uyttersprot (CD&V) onderzoekt wat er verkeerd loopt. (RLA)