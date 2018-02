June maakt viergeslacht compleet 28 februari 2018

June Meyns maakt in de familie De Sadeleer-Van Heddegem uit Nieuwerkerken een viergeslacht compleet. "De jongste spruit June is geboren op 12 januari 2018. June is de achterkleindochter van Germaine Van Heddegem, geboren in Nieuwerkerken op 19 februari 1929. "Germaine woont nog altijd in Nieuwerkerken", zegt de familie. "De mama heet Chloë Baten en grootmoeder is Danie De Sadeleer. Het is het eerste viergelsacht binnen de familie en tegelijk het eerste kindje van Chloë."





(RLA)