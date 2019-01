Jozef Van den Steen (83) stopt als voorzitter van TK Meldert na dit seizoen Rutger Lievens

11 januari 2019

17u37 0 Aalst Jozef Van den Steen, ‘Seppe’ voor de vrienden, stopt na goed 50 jaar als voorzitter van TK Meldert. Van den Steen heeft de gezegende leeftijd van 83 jaar bereikt en liet de club weten dat hij na dit seizoen voorzitter af is.

De voorzitter lichtte het bestuur van de club eerder deze week in. Het jeugdbestuur communiceerde het nieuws naar de spelers van de club. “Zoals iedereen weet is de volledige accommodatie van TK Meldert eigendom van onze voorzitter”, zegt het jeugdbestuur van TK Meldert. “De voorzitter is vandaag 83 jaar oud en heeft enige tijd geleden reeds aangegeven op zoek te zijn naar een overnemer van zijn volledige accommodatie. Gisteren liet hij weten niemand te hebben gevonden om de terreinen op te kopen. Hij liet tevens weten op het einde van het seizoen te stoppen als voorzitter van TK Meldert en elk engagement naar de club toe te stoppen.”

Of dat ook het einde van de club betekent, is nog niet voor 100 procent duidelijk. “Wat de exacte gevolgen zullen zijn van deze beslissing is nog niet volledig duidelijk. Eerstdaags zal bekeken worden wat de verschillende mogelijkheden zijn”, zegt het jeugdbestuur. Binnen de club is er wel veel respect voor de beslissing van de voorzitter.

De familie bevestigt het nieuws dat Jozef Van den Steen ermee zal stoppen en dat de beslissing definitief is. Thor Kokerij Meldert werd opgericht in 1974 en Van den Steen was altijd voorzitter. TK Meldert speelt tegenwoordig in tweede provinciale.