Jozef en Lydia vieren 50 jaar huwelijk Rutger Lievens

23 juli 2018

09u23 1 Aalst Jozef Cooreman en Lydia Van De Meerssche vierden hun 50ste huwelijksverjaardag.

Jef werd geboren op 18 september 1944 in Moorsel en Lydia op 19 juli 1947 in Dendermonde. Het koppel leerde elkaar kennen in 1966 op de bierfeesten in Wieze. 2 jaar later op 5 juli 1968 om 20 uur verschenen zij voor burgemeester Edmond Saeys in het gemeentehuis van Denderbelle, en dit in aanwezigheid van de getuigen Adriaan Van de Meerssche en Herman Wauters, respectievelijk oom en neef van Lydia.

Jef ging aan de slag als rubberbewerker bij Gates Europe en Lydia als bediende bij Royale Belge en na de geboorte van hun eerste dochter werkte zij van thuis uit voor Nominette. Ze kregen 2 dochters, Ann en Wendy en 1 kleindochter Amber. Lydia en Jef houden allebei van fotografie en vissen.