Jotam zingt popdeuntjes 26 april 2018

02u52 0

Op zondag 6 mei om 11 uur of om 19 uur in de stadsfeestzaal van Aalst zingt het Vocaal Ensemble Jotam popsongs. "We zingen Abba, The Beatles, the Carpenters, Simon and Garfunkel, The Beach Boys in arrangementen van hoog niveau voor koor, piano en bas. Het is een meer intimistische benadering van de klassieke popmuziek.Daarnaast is er een gastoptreden van de pop/bluesband Sönor, een aankomende jonge band met eigen songs en covers.





Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en 13 euro aan de kassa. Jeugd tot -18 jaar betaalt 5 euro. Reservatie verplicht via 053/66.90.27 of marie.heiremans@skynet.be. Aansluitend op het concert is er een gratis drink in de trouwzaal van de stad Aalst. Info: www.jotam.be.





(RLA)