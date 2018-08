Josephina viert 105de verjaardag Rutger Lievens

24 augustus 2018

10u02 0 Aalst Josephina De Petter heeft haar 105de verjaardag gevierd samen met haar familie. Ze woont in het rusthuis Sint-Anna in Haaltert waar ze nu voor de derde keer haar verjaardag viert, maar ze is afkomstig uit Aalst.

Ze is nu al drie jaar verhuisd van Aalst naar Haaltert, maar ze blijft elk jaar schepen Mia De Brouwer (N-VA) uitnodigen op haar feestje. "Ze heeft immers meer dan 102 jaar op Aalsters grondgebied gewoond. Het is een uitnodiging waarop ik graag inga. Het is altijd een blij weerzien”, aldus Mia “En het is vooral heel fijn om vast te stellen dat Josephina nog steeds zeer scherp van geest is. We hebben alvast afspraken gemaakt voor de komende jaren.”