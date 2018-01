Joseph en Simonna vieren 60ste huwelijksverjaardag 02u25 0 Repro Rutger Lievens

Joseph De Samblanx en Simonna Pieters uit Aalst werden voor hun 60-jarige huwelijksverjaardag in de bloemetjes gezet door schepen van Burgerlijke Stand Mia De Brouwer (N-VA). Jef werd geboren op 5 maart 1939 in Strijtem en Simonna op 21 januari 1934 in Meldert. Op 27 november 1957 gaven ze mekaar het ja-woord in het stadhuis van Aalst. Jef ging aan de slag als bekister en Simonna werd poetsvrouw in het gemeentehuis en de gemeenteschool van Meldert. Het koppel kreeg 5 dochters: Anne-Marie, Sonja, Hilde, Karina en Els. Er volgden tien kleinkinderen: Femke, Ann, Evy, Marc, Sandra, Wendy, Liesbeth, Stefanie, Arno en Joren. De familie blijft uitbreiden met al acht achterkleinkinderen: Emma, Floor, Marie, Wout, Brent, Briek, Conan en Jamie.





(RLA)