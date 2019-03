Joodse gemeenschap legt klacht neer tegen Aalsterse carnavalsgroep: “Typerend voor het nazisme van 1939" Rutger Lievens

04 maart 2019

17u40 8 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n heeft een klacht aan haar been vanwege het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB). Die dienden klacht in bij Unia tegen de Vismooil’n. De Aalsterse carnavalsgroep ging met het thema ‘een sabbatjoor’ de stoet in en zetten enkele karikaturen van joden op hun wagen. De groep dient op haar beurt klacht in tegen bedreigingen via sociale media.

Carnavalsgroep De Vismooil’n laste dit jaar een sabbatjaar in. Bij carnavalsgroepen betekent dat dat ze een editie meedraaien zonder veel te investeren in de wagen, om het jaar nadien des te beter te kunnen scoren. “Voortbordurend op dat sabbatjaar kwamen we op het idee om joden op onze praalwagen te zetten. Niet om het geloof belachelijk te maken, carnaval is nu eenmaal het feest van de karikatuur. Wij vonden dat komisch, als roze joden de stoet in met een kluisje waar we ons opgespaarde geld in bewaren. Met andere religies wordt er ook gelachen”, zeggen ze.

“Typerend voor het nazisme”

Enkele officiële joodse organisaties vinden het niet grappig. “Het FJO en het CCOJB zijn ten stelligste ontdaan over de praalstoet ‘Sabbatjoor 2019' die op 3 maart heeft deelgenomen aan de Carnavalsstoet in Aalst”, zeggen Regina Suchowolski-Sluszny, voorzitter FJO, en Yohan Benizri, voorzitter CCOJB. “De karikaturen zoals die van Der Sturmer, van Joden met een kromme neus en koffers geld, zijn typerend voor het nazisme van 1939. In een democratisch land als België heeft dit geen plaats in 2019, carnaval of niet. De Joodse gemeenschap aanvaardt uiteraard humor, dit is zeer belangrijk in een maatschappij, maar er zijn grenzen die niet kunnen worden overschreden. Wij hebben aan den lijve de gevolgen ondergaan van de karikaturen van Der Sturmer in WOII. Het FJO en het CCOJB zullen samen stappen ondernemen bij de verantwoordelijke autoriteiten om concrete afspraken overeen te komen voor de toekomst.”

“Geen kwetsende intenties”

Carnavalsgroep De Vismooil’n is op haar beurt naar de politie gestapt om klacht neer te leggen tegen de bedreigingen die via sociale media vanuit joodse hoek naar de groep worden gestuurd. Ze zijn ondersteboven van wat hun praalwagen teweegbrengt. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) staat achter de carnavalisten. “In Aalst met carnaval moet dat kunnen. Het is niet aan de burgemeester om dat te verbieden. De carnavalisten hadden geen kwetsende intenties”, zegt hij.

Bij Unia velt men voorlopig geen oordeel. “We zijn op de hoogte van de klacht”, klinkt het daar.