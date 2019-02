Jongste Aalstenaars leren hun eerste dialectwoordjes met de Droi Raa Oiren-kinderboekjes Rutger Lievens

19 februari 2019

14u37 5 Aalst Het Oilsjters dialect met de paplepel meegeven aan je kinderen, hoe doe je dat? Door dialect te praten tegen hen als ze nog heel klein zijn of ze later naar de Oilsjterse les van Jan Louies en Jacquy De Pauw te sturen. Dankzij de kartonnen kinderboekjes van de mannen van Droi Raa Oiren kan je met de allerkleinsten Aalsterse woordjes oefenen: A-join, zwer-te maan, pom-pier...

‘Droi raa oiren in e penneken gekloesjt’, Aalstenaars leerden deze tongtwister van de oudere generaties. Een betere zin om te testen of je wel kan articuleren in ‘t Oilsjters bestaat er niet. ‘Droi Raa Oiren’ is ook de naam van de vzw van Tijl Van Vreckem (34), Andy Van Hauwermeiren (34) en Peter De Smedt (34). Met Droi Raa Oiren willen ze op ludieke wijze het Aalsters dialect promoten en doorgeven aan de jeugd. Zo hebben Tijl, Andy en Peter al twee kartonnen kleuterboekjes uit.

Steirk

De carnavalisten kennen mekaar van bij carnavalsgroep Steirk. “Het idee om een boekje te maken ontstond tussen pot en pint op café in de Sint-Annakring. Vijf jaar geleden waren we liedjes aan het bedenken voor de groep. We waren allemaal papa van kleine kinderen die toen twee à drie jaar oud waren. Toen kwam het eureka-moment: een kartonnen kinderboekje met woorden in het dialect, dat bestaat nog niet”, vertellen ze.

Het idee: Aalsterse woorden die te maken hebben met carnaval illustreren met een herkenbare tekening en daaronder het Aalsters woordje. “Wij hadden het idee, Peter maakte de tekeningen”, zeggen Tijl en Andy. “We vonden eerst geen drukkerij, dus het heeft wat geduurd voor het meer werd dan een idee. Uiteindelijk zijn we via een tussenpersoon bij een drukkerij in Turkije beland waar het echt het boekje werd dat we in gedachten hadden”, zeggen ze.

Biestenboel

Het eerste boekje lag vorig jaar al in de winkels, een kinderboek met het thema carnaval. De kinderen leren er woorden zoals ‘vezozje’ (masker), ‘peremeilen’ (draaimolen), ajoin (ajuin) en ‘voegelmoit’ (vogelkooi). “Jan Louies van de Oilsjtersen Diksjoneir heeft de woorden nagekeken op correcte schrijfwijze. Het moesten ook typisch Aalsterse dialectwoorden zijn. Leuk om te horen, voor het kind én voor de ouders”, zegt Tijl.

Ondertussen is er een tweede boekje over dierennamen: ‘Biestenboel’. Gaadvis, zjiepereken, teirlink en poit passeren de revue. “Het is leuk om je kind dialect te horen praten. Volgens ons is dit het perfecte cadeau voor een babyborrel of bij een geboorte”, zeggen de drie. “Het doel is natuurlijk om de teloorgang van het dialect tegen te houden en ons Oilsjters levend te houden.

De boekjes zijn te koop bij Fnac en Standaard Boekhandel.