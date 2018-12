Jongsocialisten delen condooms uit aan gemeenteraadsleden na anticonceptie-rel Rutger Lievens

18 december 2018

20u34 0 Aalst Jongsocialisten hebben deze avond condooms uitgedeeld aan de start van de gemeenteraad van Aalst. Ze uiten daarmee op de uitspraken die OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA) deed (en daarna corrigeerde) over het koppelen van anticonceptie aan een leefloon.

Smeyers verduidelijkte ondertussen dat ze ‘anticonceptie nemen’ nooit een voorwaarde zal zijn voor het krijgen van een leefloon. De Jongsocialisten van Aalst hebben er echter weinig vertrouwen in en organiseerden een actie aan de gemeenteraad.

“Gemeenteraadsleden moeten voortaan condoom gebruiken om recht te hebben op hun zitpenning. Meer nog, er wordt een speciale cel opgericht bij de politie die daarop extra controles zal uitoefenen. Gechoqueerd? Wij ook en mensen in armoede nog meer. Want de koppeling tussen een leefloon en anticonceptie is bij mensen in armoede hard aangekomen, ook al heeft OCMW-voorzitter Sarah Smeyers haar boodschap onder druk van sociale media en armoedeorganisaties ondertussen bijgestuurd”, zegt Michael Bal van Jongsocialisten.

“Armoede los je niet op door mensen te verbieden kinderen te krijgen. Bovendien vrezen we dat dergelijke boodschap vooral vrouwen zal onder druk zetten, die zich nog meer dan mannen zullen moeten verantwoorden”, zeggen ze. “In plaats van allerlei maatregelen te verbinden aan een leefloon, vragen we dat armoede structureel wordt aangepakt. Dat kan alleen door mensen een inkomen te geven tot boven de armoededrempel, en net daarop faalt het nieuwe bestuursakkoord. Aanvullende steun wordt erin beperkt tot een strikt minimum en de controles en sancties worden verder opgevoerd.”