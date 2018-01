Jongeren die zestiger doodsloegen naar cel KENNY V.O. (27) EN FREDERIK M. (22) MOETEN OOK IN THERAPIE NELE DOOMS

02u36 0 Geert De Rycke Kenny V.O.kreeg vier jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. Frederik M. kreeg drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Aalst De twee jongemannen die in Aalst de zestiger Willy Michiels doodsloegen, hebben gisteren van de Dendermondse rechtbank drie en vier jaar cel met uitstel gekregen. Kenny V.O. (27) en Frederik M. (22) moeten ook in therapie om hun agressieprobleem en drugsgebruik onder controle te krijgen. Ze vielen Michiels de voorbije zomer in de Osbroekstraat aan. De man overleed later aan een schedelbreuk.

De Dendermondse rechter was gisteren niet mild in haar vonnis voor Kenny V.O. en Frederik M. De twee vielen op zondag 16 juli Willy Michiels op straat aan, voor café La Tour d'Eau aan de watertoren in de Osbroekstraat in Aalst. De man was vaste klant in cafés in het Aalsterse. Maar in café La Tour d'Eau werd hij die zomerdag aan de deur gezet, na een ruzie met enkele andere klanten. Op straat vielen Kenny V.O. en Frederik M. hem aan.





Blinde agressie

"Een onschuldige man kreeg zware slagen te verwerken. Om een compleet banale reden", zei rechter Mieke Butstraen gisteren. "V.O. had daar het grootste aandeel in, maar M. deed niets om zijn vriend tegen te houden. Integendeel, hij deelde zelf ook een rake trap uit. V.O. bleek bovendien achteraf nog fier op zijn daden. En M. bleek geen besef te hebben dat de feiten zo zwaar waren. Hij maakte er zich vanaf door te stellen dat het slachtoffer 'toch maar een dronkaard was'. Het is duidelijk dat de twee een agressieve ingesteldheid hebben. Dat ze onder invloed van drugs en alcohol verkeerden, is daarbij geen excuus."





Michiels kreeg dan ook serieus wat klappen en schoppen te verwerken, ook toen hij al op de grond lag. Uiteindelijk lieten zijn belagers hem op straat achter. De man overleed een kleine week later aan zijn verwondingen. Hij had een schedelbreuk opgelopen en dat werd zijn dood. Het parket dagvaardde de twee twintigers dan ook wegens opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg en schuldig verzuim.





V.O. werd hiervoor veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. M. kreeg drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Allebei moeten ze een ambulante behandeling volgen rond hun agressieprobleem en drugsgebruik. "De twee hebben een lange celstraf nodig om hen te laten voelen dat hun gedrag niet kan", klinkt het in het vonnis. "Maar om te voorkomen dat ze dergelijke daden nog herhalen, moeten ze goed opgevolgd worden en in therapie gaan. Daarom is het goed een deel van de celstraf met probatie-uitstel uit te spreken."





Cafébazin

Samen met V.O. en M. stond ook Iris D.T. (40) uit Aalst terecht. De partner van de cafébazin die Michiels buitenzette, is schuldig bevonden aan schuldig verzuim en werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De vrouw zag Michiels op straat liggen, maar belde de hulpdiensten niet. Ze gaf hem een glas water en liet Michiels achter. Zelf bleef ze er altijd bij dat ze niet besefte dat de situatie van de man zo ernstig was.