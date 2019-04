Jongeman rijdt zonder papieren rond met brommer terwijl moeder in het ziekenhuis ligt Lieke D'hondt

03 april 2019

13u04 0 Aalst Een 19-jarige man uit Aalst moet zijn rijbewijs twee maanden inleveren en een boete van 1.400 euro betalen. Hij zag twee jaar geleden zijn kans schoon om met zijn onverzekerde en niet-ingeschreven brommer rond te rijden terwijl zijn moeder in het ziekenhuis lag.

“De brommer stond in de garage in afwachting tot de papieren in orde waren. Toen zijn moeder in het ziekenhuis lag, zag de zoon zijn kans om er toch mee rond te rijden. Als zijn moeder thuis was geweest, zou dat nooit gebeurd zijn”, legt de advocaat van de moeder uit in de politierechtbank. De jongeman was op dat moment minderjarig en dus is zijn mama mee verantwoordelijk. De rechter legt hem een rijverbod van 2 maanden en een effectieve boete van 1.400 euro op.