Jongeman die oor afbeet geeft zich aan bij politie 30 januari 2018

De jongeman die afgelopen weekend een deel van het oor heeft afgebeten van Nick Blanckaert heeft zich aangegeven bij de politie van Denderleeuw. Dat laat de 29-jarige man weten. Afgelopen weekend kwam het tot een discussie tussen Nick en de andere man die hem verweet racistisch te zijn. Bij het verlaten van een feestje vrijdagnacht in Hertshage in Aalst wordt Nick plots langs achter aangevallen en voelde hij tanden in zijn oor die een groot deel hebben afgebeten. De jongeman wist niet wie de dader was en deed een oproep naar getuigen, maar nu heeft de dader zichzelf aangegeven bij de politie. "Ik ben erg opgelucht dat hij zich heeft aangegeven, ik hoop nu dat de rest van de procedure vlot verloopt en dat er snel duidelijkheid komt", aldus Nick. (KBD)





