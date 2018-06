Jongeman belandt met gloednieuwe Renault Clio in bosjes van stadspark Koen Baten

16 juni 2018

10u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Aalst Een jongeman die vermoedelijk indruk wou maken op zijn vrienden is met zijn gloednieuwe Renault Clio, een sportieve versie, in de bosjes van het Aalsterse stadspark belandt.

Aan de scherpe bocht in de Parklaan liep het gisterenavond rond 23 uur plots fout voor de jonge bestuurder. Hij begon te slippen waardoor hij de controle over het voertuig verloor. De jongeman probeerde nog hard te remmen, maar zijn wagen belandde in de omgekeerde richting tussen de bomen.

De drie inzittenden, twee jongemannen en een vrouw, kropen heelhuids uit de wagen en liepen geen verwondingen op.

Vermoedelijk reed de jongeman veel harder dan de toegelaten 50 kilometer per uur en drukte hij ook stevig het gaspedaal in, want de motor stond bijzonder warm. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het voertuig werd getakeld en liep aanzienlijke schade op.