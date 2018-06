Jongeman belandt met auto in struiken stadspark 18 juni 2018

Een jongeman is met zijn gloednieuwe, sportieve Renault Clio in de bosjes van het stadspark beland. Vermoedelijk wilde hij indruk maken op zijn vrienden, maar in een scherpe bocht aan de Parklaan liep het plots volledig fout. De bestuurder begon te slippen en verloor de controle over zijn stuur. Hij probeerde nog te remmen, maar de wagen belandde uiteindelijk toch tussen de struiken. De drie inzittenden - twee mannen en een vrouw - raakten op eigen houtje uit de wagen en liepen geen verwondingen op. Vermoedelijk reed de bestuurder sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur en duwde hij het gaspedaal stevig in, want de motor was bijzonder warm toen de hulpdiensten aankwamen. De wagen liep aanzienlijke schade op en werd getakeld. (KBD)