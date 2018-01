Jonge vrouwen beroven tachtiger in zijn flat 19 januari 2018

02u54 0

Twee jonge vrouwen hebben gisteren rond 10.30 uur Willy van Damme beroofd in zijn woning in Aalst. Kort daarvoor liep het duo ook rond in rusthuis Lakendal.





De twee vrouwen stonden voor het appartement van Willy toen hij buiten kwam. Een van hen sprak hem aan in het Frans. "Ze vroeg om water omdat ze medicatie moest innemen. Ik liet haar binnen en gaf haar een glas", vertelt Willy. De twee blijven nog even praten waarna de vrouw vertrekt. Iets later merkt de bewoner op dat 150 euro aan juwelen van zijn vrouw verdwenen zijn. "Vermoedelijk was het een list om bij mij binnen te geraken. De andere vrouw zal ongemerkt mijn kamer zijn binnengelopen", zegt Willy. De Aalstenaar diende klacht in bij de politie.





Even voordien was het duo ook al gezien in rusthuis Lakendal. Daar sprak iemand de twee jonge vrouwen aan, maar verloor ze even uit het oog. Uiteindelijk gingen ze naar buiten via een dienstingang. "Wij hebben overal camera's staan en de twee zijn dus gefilmd", zegt rusthuisdirecteur Patrick Grain D'orge. "We hebben die beelden doorgegeven aan de politie. Die is ook onmiddellijk beginnen zoeken in de buurt van het parkje. Er blijkt niets verdwenen bij onze bewoners, maar dit kan nog altijd later uitkomen." (KBD)