Jonge vrouw slachtoffer van racisme 28 februari 2018

S.K., een jonge vrouw uit Aalst met Afrikaanse roots, heeft bij de politie een klacht ingediend wegens racisme. Tijdens een treinrit van Gent richting Aalst werd ze lastiggevallen door een man. "Ik hoorde hem 'gij vuile neger' zeggen. Niets nieuws voor mij. Daarom besteedde ik er ook eerst geen aandacht aan. Het was tenslotte niet rechtstreeks naar mij gericht. Maar niet veel later stond dezelfde man recht en passeerde hij mijn treinzitje. Hierbij kon hij het blijkbaar niet laten om een aap te imiteren, ditmaal specifiek naar mij gericht", zegt S.K. "Dat volstond zo te zien niet voor hem, want hij gooide er ook nog verschillende andere obscene gebaren tegenaan."





Zowel voor S.K. als de man die haar lastigviel was Aalst de eindhalte. "Ik heb gewacht tot hij weg was. Blijkbaar kan je ook nu nog op elk moment door om het even wie uitgemaakt worden, louter omdat je een bepaalde huidskleur hebt", zegt ze. S.K. zette de getuigenis op sociale media. (RLA)