Jonge bestuurder moet alle examens opnieuw afleggen na nieuw vluchtmisdrijf Koen Baten

21 februari 2019

17u59 0 Aalst Een jonge bestuurder uit Aalst moet al zijn examens opnieuw afleggen nadat hij een kleine aanrijding had en vluchtmisdrijf pleegde. Vooral het feit dat M. exact dezelfde feiten pleegde op korte tijd leverde hem een stevige bolwassing van de politierechter op. “Dit is een zeer grote stommiteit", aldus politierechter Mireille Schreurs.

Op 8 februari 2018 reed de jongeman in op een voertuig aan de rotonde van de Albatros in Aalst. Zowel M. als het slachtoffer stapten uit en besloten om een beetje verder de papieren in te vullen. Enkele seconden later bedacht de beklaagde zich en vluchtte hij gewoon weg. “Je weet wat het is en wat er je te wachten staat als je wegvlucht, want je deed in het verleden exact hetzelfde”, aldus Schreurs. “Wat bezielde je om dit nu opnieuw te doen? Ik kan niet anders dan je zwaar straffen.”

De jongeman besefte hoe dom zijn reactie was en excuseerde zich voor de feiten. Zijn advocaat vroeg om een milde straf en rijverbod, omdat de jongeman anders zijn werk kan verliezen. De politierechter besloot hem een werkstraf van 46 uur te geven. Hij kreeg ook drie maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel, en moet slagen in vier proeven.