Jong N-VA legt bloemen neer aan standbeeld Daens 02 mei 2018

Jong N-VA Kanton Aalst heeft naar aanleiding van 1 mei bloemen neergelegd aan het standbeeld van Priester Daens op het Werfplein. "Er werden bloemen neergelegd onder de slogan 'niet claimen, maar eren'", zeggen de jongeren. "Vele partijen claimen al jaren de erfenis van de sociaalbewogen Vlaamsgezinde priester, zoals recent CD&V. Jong N-VA vindt dit triest, gezien Daens juist rebelleerde tegen de partij van Woeste waar CD&V haar verre wortels in vindt. Het is beter de unieke erfenis van het Daensisme te eren en er inspiratie in te vinden zonder ze te claimen. De Vlaamse strijd blijft een sociale strijd", klinkt het overtuigd bij Stijn Everaert en Lauri De Wever van N-VA. (RLA)