Jong N-VA en N-VA Aalst schenken 1.500 euro aan Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

07 december 2018

Jong N-VA en N-VA Aalst schenken 1.500 euro aan Rode Neuzen Dag. Op zaterdag 17 november vond 'Zet die ploat op Deluxe' plaats in het Royal Astrid Hotel. Die avond stond in het teken van Rode Neuzen Dag.

“We zijn zeer blij dat we samen met Jong N-VA 1.500 euro hebben opgehaald voor dit goede doel”, zegt Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst. “In samenwerking met Jong N-VA werd de avond ludiek ingevuld met Christoph D’Haese als special guest-dj en een optreden van de Jong N-VA band”, zegt David Coppens. “Er werd per ticket 5 euro aan Rode Neuzen geschonken en ook de opbrengst van onze gin-tonicbar ging integraal naar Rode Neuzen”, aldus David Coppens, kersvers voorzitter van de gemeenteraad in Aalst en nationaal penningmeester van Jong N-VA. “Zo kwamen we aan een mooi bedrag van 1.500 euro en droegen daarmee ons steentje bij aan het recordbedrag van 4.269.073 euro dat dit jaar werd opgehaald ten voordele van Rode Neuzen Dag.”