Joke Devynck maakt regiedebuut bij Toneelatelier Aalst en de acteurs zijn in de wolken: “Wij krijgen een masterclass acteren” Rutger Lievens

09 januari 2019

21u40 4 Aalst Joke Devynck heeft op haar 46ste voor het eerst ‘ja’ geantwoord op een vraag van een toneelvereniging om een stuk te regisseren. De gelukkige theatervereniging heet Toneelatelier Aalst. Joke Devynck regisseert er het stuk Boiling Frog. De acteurs spreken van een unieke ervaring, een masterclass acteren. Joke lijkt de smaak om te regisseren te pakken te hebben.

Tony uit Flikken, kandidaat op de lijst van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen, sinds kort met kortgeschoren kopje op Instagram. Deze drie trefwoorden zou het grote publiek bij de naam Joke Devynck kunnen plaatsen. Een ander trefwoord zou ‘topactrice uit Hofstade’ kunnen zijn, en vanaf nu mogen we haar ook ‘regisseur’ noemen.

In de top 3 van favoriete regisseurs

De acteurs vinden regie krijgen van Joke Devynck alvast een hele ervaring. “Eerlijk? Ik ben 20 jaar bezig in het theater en heb al samengewerkt met een 50-tal regisseurs en Joke zit bij de top 3. Het is heel leuk. Het is een voordeel dat ze ook actrice is, ze weet dus wat ze van ons vraagt”, zegt Liesbeth Standaert, die Adrienne speelt in het toneelstuk.

Het was Ingrid Daelman, een van de actrices, die Joke Devynck kon overtuigen. “Ik ken haar een beetje en we zijn samen eens komen kijken naar een toneelstuk van TAL. Ik heb gezegd: probeer het eens en ze heeft gelukkig ‘ja’ gezegd”, zegt een blije Ingrid Daelman. “Ze promoot een heel natuurlijke acteerstijl. ‘Niet spelen’, zegt ze soms. Joke heeft er zich helemaal voor de volle 100% in gegooid in deze opdracht. Soms stuurt ze ‘s avonds laat mails met suggesties voor kostuums. En ze geeft ons huiswerk om ons beter te maken. Het is echt een beetje een cursus acteren. Een echte masterclass van Joke Devynck”, zegt Ingrid.

Smaak te pakken

Een andere toneelvereniging had het al eens gevraagd aan Devynck, maar het paste toen niet om te regisseren. “In Schellebelle had ik de vraag eens gekregen van de toneelvereniging daar, maar er was toen geen tijd voor. Zo’n vraag moet ook op het goeie tijdstip komen en dat was nu het geval”, zegt Joke. Het regisseren bevalt haar. “Het is superleuk! Het is ook een hele toffe groep. Het is mensenwerk, je moet soms weten bij wie je op welke knop moet duwen. Door eens te regisseren besef je als actrice beter wat het is, toneel spelen.”

De première van Boiling Frog - een absurdistisch, zwartgallig en confronterend stuk - vindt plaats op 19 januari. Het is de eerste van 7 voorstellingen. Meer info op www.toneelatelier.com.