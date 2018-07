Joke Devynck (Groen) enige BV op Aalsterse gemeenteraadslijst Rutger Lievens

17 juli 2018

12u00 0 Aalst In Aalst trekt enkel Groen met een Bekende Vlaming naar de stemhokjes. Het gaat om actrice Joke Devynck (45), die de 22ste plaats op de lijst krijgt.

In 2012 vielen er geen BV's op Aalsterse kieslijsten te bespeuren. En ook zes jaar later is er niet veel veranderd, want Joke Devynck is het enige 'bekende gezicht' dat opkomt. Als we naar Vlaanderen kijken, dan zijn er in totaal 67 BV's die zich verkiesbaar stellen. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2012, toen 56 BV's deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Joke Devynck neemt vooral een ondersteunende rol op zich, en heeft naar eigen zeggen geen ambitie om in de gemeenteraad te zetelen. "We hebben voor haar gekozen omdat we een sterke en diverse lijst wilden samenstellen", zegt lijsttrekker Lander Wantens (Groen). "Dat een BV onze lijst steunt, toont aan dat er een draagvlak is voor de visie van onze partij. Het valt ook op dat vooral bij Groen veel BV's het engagement aangaan. Maar we kiezen niet voor Joke omdat ze een BV is, maar wel omdat ze een sterke persoonlijkheid is die mee haar schouders wil zetten onder ons project voor Aalst. Wij pleiten voor een stad die werk maakt van ecologie, leefbaarheid, veilige fietspaden, samenleven, en betaalbaar wonen voor iedereen."