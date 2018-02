Joke De Swaef (Open Vld) neemt afscheid van gemeenschapswachten 28 februari 2018

Joke De Swaef (Open Vld) stopt op 1 maart als coördinator van de Aalsterse gemeenschapswachten. Het gemeenteraadslid zette zich 21 jaar in voor de gemeenschapswachten. Ze gaat voor VDAB werken. Joke De Swaef kan niet tegelijk gemeenteraadslid zijn én de gemeenschapswachten leiden, dus kiest ze voor een carrièreswitch. "De gemeenschapswachten zijn echt een topteam en topmensen waar ik met veel spijt in het hart afscheid van neem, zij verdienen een topteamchef. Door de staatshervorming kan ik die functie niet meer uitvoeren. Alleen wanneer ik voor de stad ga werken kon ik dat blijven doen, maar dan kan ik niet meer aan politiek doen. Mijn keuze is gemaakt. Ik ben kandidaat voor Open Vld en ik wil op weg naar 14 oktober mijn handen vrij hebben om voor de Aalstenaar iets te betekenen", zegt ze. (RLA)