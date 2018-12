John Woolley (67) en Karel Meganck (60) vanavond in The Voice Senior Rutger Lievens

21 december 2018

14u57 1 Aalst De zingende Aalsterse opa’s John Woolley (67) en Karel Meganck (60) schitteren vanavond voor de tweede keer in The Voice Senior op VTM. Ze overleefden de Blind Auditions en straks weten we of ze ook de volgende ronde overleven.

Karel Meganck overtuigde de jury - bestaande uit Natalia, Dana Winner, Helmut Lotti en Walter Grootaers - met ‘Alright okay, you win’ van Joe Williams. Zowel Natalia, Dana Winner als Walter Grootaers draaiden zich om voor Karel en smeekten hem om in hun team te komen. Uiteindelijk koos Meganck voor Walter Grootaers. “Ik vond het een prachtige performance”, vond de zanger van De Kreuners.

Dezelfde juryleden draaiden om voor John Woolley. Hij kon drie coaches overtuigen met het nummer ‘She’s Looking Good’ in een versie van Jimmy Barnes. John Woolley koos voor team Natalia.

The Voice Senior is vanavond te bekijken op VTM, om 20.40 uur.