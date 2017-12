Johan Van Dorpe (N-VA) onverwachts overleden 02u27 0 Repro Lievens Johan Van Dorpe.

Aalsters N-VA-gemeenteraadslid Johan Van Dorpe (61) is onverwachts overleden tijdens zijn vakantie in Marokko. Zijn kinderen meldden het droeve nieuws op de sociale media. Van Dorpe overleed op kerstnacht. "Met onnoemlijk veel verdriet melden wij het plotse overlijden van onze lieve sterke papa, Johan, na een hartaanval afgelopen nacht tijdens zijn vakantie in Marokko", aldus de kinderen. Van Dorpe was burgerlijk ingenieur en werd in 2012 van op de vijfde plaats van de N-VA-lijst verkozen met 1.159 stemmen. (RLA)